Мир
 
Последние новости
Стало известно местонахождение покинувшего страну президента Афганистана
В посольстве России рассказали о планах встретиться с талибами
Талибы заявили о полном контроле над Кабулом
Россия заявила о хорошем отношении к афганскому правительству и талибам
В Кабуле прогремели два мощных взрыва
Протекающий потолок российского ковидного госпиталя показали на видео
Названы признаки одного из самых агрессивных видов рака на ранней стадии
Талибы захватили оставленные в Афганистане американские «Черные ястребы»
Талибы анонсировали возрождение Исламского Эмирата Афганистан
Новости партнеров
Прослушать новость

Президент Афганистана объяснил свою отставку

Президент Афганистана Ашраф Гани объяснил, почему ушел в отставку
Перейти в «Мою Ленту»
Ашраф Гани
Ашраф Гани
Фото: Stringer / Reuters

Президент Афганистана Ашраф Гани в своем Facebook-аккаунте заявил, что ушел в отставку, чтобы не допустить кровопролития. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, талибы готовили атаку. Чтобы избежать жертв, Гани принял решение покинуть пост главы государства. Он также отметил, что боевикам удалось выиграть суд оружием, однако они не смогли покорить сердца соотечественников. Он добавил, что с этого момента «Талибан» (террористическое движение, запрещенное в России) несет ответственность за «честь, собственность и самосохранение» афганского народа.

Ранее талибы заявили о захвате всей территории Афганистана. Боевики прибыли в президентский дворец в Кабуле на переговоры с государственными лидерами с целью передачи власти.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Советники президента Афганистана прибыли в аэропорт Кабула для вылета из страны
Отъезд президента Афганистана из страны попал на видео
Президент Афганистана улетел в Таджикистан