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«Талибан» объявил об окончании войны в Афганистане

Представитель «Талибана» заявил, что война в Афганистане окончена
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Фото: Xinhua / Global Look Pres

Официальный представитель политического офиса движения «Талибан» (запрещено в России) Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане закончена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Al Jazeera.

По его словам, в ближайшее время в стране будет определена форма правления. Наим подчеркнул, что талибы смогли покончить с войной, которая длилась в стране 20 лет. Представитель «Талибана» также отметил, что движение обеспечит афганцам и дипломатическим представительствам безопасные условия жизни.

Ранее глава политического офиса движения «Талибан» Абдул Гани Барадар рассказал о предстоящем испытании для талибов. Он отметил, что талибам предстоит доказать свою способность обеспечить безопасность и благополучие афганцев. По словам представителя «Талибана», лидеры движения не ожидали, что одержат «триумфальную победу» таким образом.

15 августа «Талибан» объявил об установлении контроля на всей территории Афганистана. Управление Афганистаном передано временному совету, который передаст власть талибам. В состав нового совета вошли глава высшего совета по нацпримирению Абдулла Абдулла и бывший президент Хамид Карзай.

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