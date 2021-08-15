США предупредили «Талибан» о последствиях нападений на американцев

Генерал Маккинзи пообещал «ударить в ответ», если «Талибан» нападет на американцев

Глава центрального командования США генерал Фрэнк Маккинзи предупредил лидеров движения «Талибан» (запрещено в России) о последствиях нападений на американцев, которые эвакуируются из Афганистана. Об этом сообщает РИА Новости.

Американский генерал провел встречу с представителями радикального движения в Дохе. В ходе мероприятия Маккинзи заявил, что если талибы атакуют граждан США, то американская армия «ударит в ответ».

Ранее сообщалось, что Пентагон отправит в Кабул тысячу своих военных. Отмечается, что они прибудут в столицу Афганистана для помощи в эвакуации граждан США. Таким образом, число американских военных увеличится до 6 тысяч человек.

15 августа «Талибан» объявил об установлении контроля на всей территории Афганистана. Сейчас управление Афганистаном передано временному совету, который передаст власть талибам. В состав нового совета вошли глава высшего совета по нацпримирению Абдулла Абдулла и бывший президент Хамид Карзай. Президент страны Ашраф Гани покинул страну.

