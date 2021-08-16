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Несколько десятков стран призвали обеспечить безопасный отъезд из Афганистана

Более 60 стран выступили с совместным заявлением по ситуации в Афганистане
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Фото: SAEED ALI ACHAKZAI / Reuters

Несколько десятков стран выступили с совместным заявлением по ситуации в Афганистане. Документ распространен Госдепом США, передает РИА Новости.

Заявление поддержали более 60 государств, включая США, Канаду, страны Европы, некоторые государства Африки, Латинской Америки и Океании. Страны призвали обеспечить безопасный отъезд иностранцев и местных жителей, желающих покинуть Афганистан, держать открытыми дороги, аэропорты и пограничные переходы, а также поддерживать спокойствие.

Окончательную ответственность за жизни людей, защиту собственности, восстановление безопасности и гражданского порядка несут те, кто обладает властью в стране на данный момент, подчеркнули подписавшиеся, имея в виду представителей радикального движения Талибан (запрещено в РФ). «Афганский народ заслуживает того, чтобы жить в безопасности и достойно. Мы в международном сообществе готовы им помочь», — говорится в заявлении.

15 августа «Талибан» объявил об установлении контроля на всей территории Афганистана. Сейчас управление Афганистаном передано временному совету, который передаст власть талибам. В состав нового совета вошли глава высшего совета по нацпримирению Абдулла Абдулла и бывший президент Хамид Карзай. Президент страны Ашраф Гани покинул страну.

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