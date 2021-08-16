Быстрый захват Афганистана объяснили сменой тактики «Талибана»

Быстрый захват власти в Афганистане боевиками радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) можно объяснить изменением их тактики. Об этом старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин рассказал «Ленте.ру».

По мнению политолога, талибы удачно подстроились под новые обстоятельства, благодаря чему присвоили себе большую часть страны всего за пару месяцев.

«Во-первых, им удалось накопить достаточно ресурсов для захвата территорий. Во-вторых, после вывода войск США и НАТО официальный Кабул оказался в сложной психологической и политической ситуации, власти сами понимали, что не смогут сдерживать боевиков. И третье: "Талибан" перестал бояться брать крупные города, хотя раньше избегал этого», — указал Притчин.

Боевики радикального движения активизировались в апреле 2021-го, после того, как американский президент Джо Байден объявил о полном выводе иностранных войск из страны. За четыре месяца талибам удалось захватить большую часть страны, причем основное наступление пришлось на 10 дней. Уже в начале августа представители Европейского союза заявили, что боевики контролируют 65 процентов страны.

15 августа «Талибан» вплотную подошел к Кабулу, окружил город и объявил об установлении контроля на всей территории Афганистана. Президент страны Ашраф Гани ушел в отставку и покинул страну в тот же день. По последним данным, управление страной передано временному совету, в состав которого вошли глава высшего совета по нацпримирению Абдулла Абдулла и бывший президент Хамид Карзай. Совет передаст власть талибам.

