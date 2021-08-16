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Аэропорт Кабула прекратил гражданские рейсы

Аэропорт Кабула приостановил гражданские рейсы и попросил не пытаться на них попасть
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Фото: Reuters

В аэропорту Кабула приостановили гражданские рейсы. Администрация попросила граждан не пытаться попасть на вылетающий из страны самолет, пишет Reuters.

Параллельно с этим военные Великобритании, Швейцарии и других стран вывозят своих граждан и дипломатических работников.

Ранее в тот же день глава Министерства обороны Британии Бен Уоллес предупредил, что ситуация в Афганистане приведет к наплыву беженцев в страны всего мира.

До этого стало известно, что Госдепартамент США выпустил документ, в котором от лица более шестидесяти государств призывается обеспечить безопасный отъезд для иностранцев и тех жителей Афганистана, что хотят покинуть страну.

15 августа «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) объявил, что держит под контролем территорию Афганистана после того, как его боевики вошли в афганскую столицу Кабул. Президент страны Ашраф Гани покинул страну, объяснив это стремлением избежать кровопролития.

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