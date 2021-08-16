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Британия предупредила о наплыве беженцев из Афганистана в другие страны

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Фото: Hamed Sarfarazi / AP

Ситуация в Афганистане приведет к наплыву беженцев в страны всего мира. Об этом предупредил глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес, передает Reuters.

В том же выступлении Уоллес признал, что Афганистан контролируют боевики. «То, что это так и есть, понятно не только политологам», — сыронизировал он. На вопрос о перспективе для Британии и США вернуться в Афганистан он ответил отрицательно. Уоллес подчеркнул, что ни одна из сторон не рассматривает вариант возвращения.

Ранее стало известно, что Госдеп США опубликовал документ, в котором от лица более 60 государств требуется обеспечить безопасный отъезд для иностранцев и тех жителей Афганистана, что хотят покинуть страну.

15 августа «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) объявил, что контролирует территорию Афганистана после того, как его боевики вошли в Кабул. Президент страны Ашраф Гани покинул страну.

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