Захарова оценила реакцию США на нарушения прав человека в Афганистане

Мария Захарова указала на то, что США игнорируют просьбы афганцев об эвакуации

США игнорируют нарушения прав человека в Афганистане и просьбы людей об эвакуации в аэропорту Кабула. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Что там с правами человека в Кабуле, по мнению Белого Дома, не слышали? Они же обычно заявления по индивидуальным случаям штампуют круглосуточно без перерыва на обед», — заявила дипломат. По ее словам, обычная реакция Вашингтона — это угрозы санкций, требования принять меры «против ответственных за беззаконие».

При этом Захарова отмечает, что свои слова американская сторона подтверждает ссылками на информацию из «СМИ и соцсетей». Однако на множественные сообщения о просьбах афганцев в аэропорту Кабула об эвакуации США ответили «молчанием».

Представитель МИД РФ также напомнила, что американцы обещали жителям Афганистана, сотрудничавшим с Белым домом, спасти их от мести «Талибана» (запрещено в РФ). Сейчас же, когда помогавшие военным США афганцы «штурмуют самолеты», чтобы сбежать из захваченной боевиками страны, у Вашингтона, по словам Захаровой, «сломался принтер».

15 августа талибы вошли в Кабул и заявили о полном контроле над Афганистаном и об окончании гражданской войны. Президент Ашраф Гани, а также ряд членов правительства покинули страну. В настоящее время управление государством осуществляет временный совет, который позже передаст власть «Талибану».