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МИД России пообещал не спешить с признанием режима талибов в Афганистане

Кабулов заявил, что Россия не спешит с признанием талибов
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Замир Кабулов
Замир Кабулов
Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Москва не будет спешить с признанием режима радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) в Афганистане. Об этом заявил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов в эфире радио «Эхо Москвы».

Он пообещал, что пока российская сторона будет наблюдать за тем, как себя поведут новые афганские власти в лице талибов.

15 августа «Талибан» объявил, что держит под контролем территорию Афганистана после того, как его боевики вошли в столицу Кабул. Президент Ашраф Гани покинул страну, объяснив это стремлением избежать кровопролития.

Представитель политофиса «Талибана» в Катаре Сухейль Шахин заявил, что в новое правительство страны войдут не только талибы, но и другие афганцы — при этом он не уточнил, о ком именно идет речь.

По некоторым данным, сейчас Афганистаном управляет временный совет, который вскоре передаст власть талибам. В состав нового совета вошли глава высшего совета по нацпримирению Абдулла Абдулла и бывший президент Хамид Карзай.

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