Талибы рассказали о составе нового правительства Афганистана

Представитель «Талибана»: В новое афганское правительство войдут не только талибы

Представитель политофиса «Талибана» (запрещено в России) в Катаре Сухейль Шахин заявил, что в новое правительство Афганистана войдут не только талибы, но и другие афганцы. Об этом сообщает CNN.

По его словам, сейчас преждевременно говорить о том, кто именно из чиновников останется у власти. При этом Шахин отметил, что талибы хотят, чтобы некоторые «хорошо известные деятели» вошли в состав нового инклюзивного исламского правительства.

Ранее сообщалось, что радикальное движение «Талибан» отказалось принимать власть от президента Афганистана Ашрафа Гани, бежавшего из страны. По информации собеседника агентства, стороны рассматривают варианты «ответственной и мирной» передачи власти, в том числе от бывшего президента страны Хамида Карзая и главы высшего совета по национальному примирению в Афганистане Абдуллы Абдуллы.

15 августа «Талибан» объявил об установлении контроля на всей территории Афганистана. Сейчас управление Афганистаном передано временному совету, который передаст власть талибам. В состав нового совета вошли глава высшего совета по нацпримирению Абдулла Абдулла и бывший президент Хамид Карзай. Президент страны Ашраф Гани покинул страну.

