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Талибы заявили о нежелании делиться властью

Талибы заявили, что не планируют формировать коалиционное правительство
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Фото: Danish Siddiqui / Reuters

Талибы не намерены включать представителей других политических сил в состав временного правительства. Об этом изданию The Times сообщил представитель группировки, передает ТАСС.

«Мы воевали не для того, чтобы делиться властью с кем-либо», — заявил он. Представитель движения также отметил, что «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) согласится только на «полную власть».

15 августа талибы объявили об установлении контроля на всей территории Афганистана. Кроме того, боевики захватили контроль над государственным телевидением и призвали жителей Афганистана успокоиться. Сейчас управление Афганистаном передано временному совету, который передаст власть талибам. Президент Афганистана Ашраф Гани ушел в отставку и покинул страну.

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