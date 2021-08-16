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«Талибан» отказался принимать власть от президента Афганистана

Источник РИА Новости: талибы отказались принимать власть от президента Афганистана Гани
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Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) отказалось принимать власть от президента Афганистана Ашрафа Гани, бежавшего из страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в президентском дворце.

По информации собеседника агентства, стороны рассматривают варианты «ответственной и мирной» передачи власти, в том числе от бывшего президента страны Хамида Карзая и главы высшего совета по национальному примирению в Афганистане Абдуллы Абдуллы.

Сами представители движения в беседе с Al Arabiya заявили, что предлагали афганскому президенту мирную передачу власти, передает ТАСС. «Мы предлагали президенту Гани мирно передать власть, чтобы избежать вакуума в сфере безопасности, однако тот бежал», — рассказали они.

15 августа «Талибан» (запрещен в России) объявил об установлении контроля на всей территории Афганистана. Сейчас управление Афганистаном передано временному совету, который передаст власть талибам. В состав нового совета вошли глава высшего совета по нацпримирению Абдулла Абдулла и бывший президент Хамид Карзай. Президент страны Ашраф Гани покинул страну.

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