Сотрудников посольства России в Кабуле эвакуируют

Часть сотрудников посольства России в столице Афганистана Кабуле эвакуируют. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию российского МИД.

Сообщается также, что посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов будет обсуждать с представителем «Талибана» (террористическая организация, запрещенная в России) обеспечение охраны и безопасносности посольства.

«Наше посольство, наш посол уже с их представителями завтра будет непосредственно разговаривать. Они определили ответственных лиц от движения талибов за обеспечение безопасности районов Кабула, и у посла будет встреча с таким координатором, с которым обсудит обеспечение внешней охраны и безопасности нашего дипломатического представительства», — рассказал журналистам спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

Ранее Кабулов уже сообщал о запланированных контактах с главой политического офиса «Талибана» Абдул Гани Барадаром в Дохе. При этом Россия пока не признает талибов законной властью в Афганистане.

В тот же день сообщалось, что Соединенные Штаты завершили эвакуацию своего дипломатического представительства в Кабуле. Великобритания и другие страны на момент публикации продолжают вывозить из страны своих граждан.

15 августа «Талибан» объявил, что контролирует всю территорию Афганистана. Это произошло после того, как боевики с разных сторон вошли в Кабул. Президент страны бежал за границу, объяснив такое решение желанием избежать кровопролития в столице.