Двое афганцев погибли, цепляясь за шасси взлетающего самолета в Кабуле. Об этом сообщает Aśvaka News Agency.

Жители Афганистана, по предварительным данным работавшие с американскими военными, пытались спастись на самолете. Однако на борту места для них не нашлось. Двое беженцев зацепились за шасси, но не смогли удержаться, когда самолет набирал высоту.

Они упали на дома недалеко от аэропорта Кабула, разбившись насмерть. Кадры, показанные агентством, демонстрируют, как находящиеся рядом люди пытаются снять одно из тел с забора с колючей проволокой.

16 августа толпы афганцев, спасающихся от мести «Талибана» (запрещено в РФ) за сотрудничество с США, заполнили аэропорт Кабула. Множество людей выбежали на взлетно-посадочную полосу, мешая взлететь самолетам. Большое количество беженцев попытались прорваться на оставшиеся борты.

Чтобы остановить их, американские военные открыли предупредительный огонь. Очевидцы сообщили, что в результате стрельбы погибли не менее пяти человек. Официальные лица в США никак не прокомментировали новости о смертях в кабульском аэропорту.

15 августа талибы вошли в Кабул и заявили о полном контроле над территорией Афганистана. Президент Ашфар Гани покинул страну, мотивируя это желанием избежать кровопролития. В настоящее время государством руководит переходный совет, который должен передать власть «Талибану».