Захарова прокомментировала видео с гибелью афганцев в небе над Кабулом

От новостей о гибели жителей Кабула, которые пытаются во что бы то ни стало покинуть Афганистан, кровь стынет в жилах. Так прокомментировала видео со смертью двух афганцев в небе над Кабулом, прикрепившихся к шасси самолета, официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломата шокировали кадры с места событий. По ее словам, она надеялась, что это фейк, однако запись распространили многие СМИ.

«Афганцы, зацепившиеся за шасси американского самолета в надежде улететь, падают на землю. На ту самую, где лежат трупы мирных афганцев, погибших вчера в давке за место в этих самолетах», — отметила Захарова.

Видео, на которое попал момент падения двух местных жителей из самолета, опубликовало Aśvaka News Agency. По предварительным данным, афганцы сотрудничали с силами США и пытались спастись на самолете, чтобы избежать расправы боевиками движения «Талибан» (запрещено в России). Однако на борту места для них не нашлось. Двое беженцев зацепились за шасси, но не смогли удержаться, когда самолет набирал высоту.

16 августа аэропорт Кабула заполонили сотни граждан Афганистана, стремящихся покинуть страну. На кадрах со взлетно-посадочной зоны видно, что жители пытаются препятствовать вылету рейсов и привязывают себя к самолетам.