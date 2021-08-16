Талибы начали изымать оружие у мирных жителей в Кабуле

Представитель «Талибана» сообщил, что движение изымает оружие у гражданских в Кабуле

Движение «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) начало изымать оружие у мирных жителей Кабула, столицы Афганистана. Об этом сообщил агентству Reuters официальный представитель талибов.

По его словам, гражданские держали у себя оружие для самообороны, поскольку ситуация в стране несла опасность их жизни и имуществу. «Теперь они могут чувствовать, что находятся в безопасности», — заверил представитель радикального движения. Он также заявил, что «Талибан» не намерен причинять вред мирным гражданам.

Ранее представитель «Талибана» Мухаммед Наим объявил об окончании войны в Афганистане, которая тянулась 20 лет с 2001 года. Он заверил, что как афганцам, так и дипломатам иностранных государств будут обеспечены безопасные условия жизни. Лидер политического офиса боевиков Абдул Гани Барадар рассказал, что «Талибану» придется доказать жителям Афганистана, что движение способно поддерживать мир в стране.

15 августа талибы вошли в Кабул и объявили о взятии под свой контроль всей афганской территории. Управление государством перешло временному совету, который обеспечит передачу власти «Талибану». В состав переходного правительства вошли глава высшего совета по нацпримирению Абдулла Абдулла и бывший президент Хамид Карзай. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, заявив, что хочет избежать кровопролития.