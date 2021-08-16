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Стало известно о местонахождении президента Афганистана

Президент Афганистана Ашраф Гани улетел из Таджикистана в Оман
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Фото: Reuters

После недолгого пребывания в Душанбе, столице Таджикистана, президент Афганистана Ашраф Гани улетел в Оман. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на таджикскую службу «Радио Свобода» (включено Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента).

Согласно предварительной информации, Гани улетел в Таджикистан в сопровождении руководителя своей администрации Фазла Махмуда Фазли и советника по нацбезопасности Хамдуллы Мухиба. Борт президента Афганистана пробыл некоторое время в воздушном пространстве Таджикистана, ожидая согласования маршрута от авиадиспетчеров Душанбе. Авиационные специалисты согласовали с властями Узбекистана, Туркмении и Ирана перелет над их территорией самолета Гани в Оман. Государство Аравийского полуострова предоставит президенту Афганистана политическое убежище.

Дочь маршала Абдурашида Дустума, председателя Национального исламского движения Афганистана, Рохила подтвердила данную информацию, сообщив, что борт Гани сначала кружил над Душанбе, а затем взял курс на Оман.

В воскресенье, 15 августа, боевики движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) вошли в столицу Афганистана Кабул и объявили, что держат под контролем территорию страны. Талибам удалось за несколько недель подчинить большую часть государства. Утром 15 августа они контролировали все погранпосты исламской республики.

Президент Афганистана Ашраф Гани сразу же покинул страну, объяснив это стремлением избежать кровопролития. Согласно первоначальным данным, политик отправился с супругой Рулой и двумя советниками в Узбекистан. Это подтвердил личный охранник Гани. Другие источники сообщали о том, что президент улетел в Оман или Таджикистан.

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