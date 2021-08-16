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В сети появились новые видео из аэропорта Кабула

В сети опубликовали новые видео с попытками жителей Афганистана покинуть страну
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После захвата власти в Афганистане боевиками радикального движения «Талибан» (запрещено в России) местные жители продолжают попытки покинуть страну на самолетах, вылетающих из аэропорта Кабула. Новые видео с места событий опубликовали в Telegram-канале «Военный обозреватель».

На записи видно, как из самолета, вылетевшего из аэропорта Кабула и набирающего высоту, выпадают два объекта. Авторы канала предположили, что это были афганские граждане, которые не удержались на внешней стороне воздушного судна и разбились. За происшествием с земли наблюдали сотни афганцев. После выпадения объектов из самолета некоторые жители начали бежать в направлении их приземления.

Ранее в сети появилось видео, на которое попал самолет США, пытающийся вылететь из Кабула. В ходе движения по взлетной полосе борт окружили афганцы, некоторые из них привязали себя к внешней стороне самолета.

До этого сообщалось, что двое афганцев погибли, цепляясь за шасси взлетающего самолета в Кабуле. По предварительным данным, жители республики пытались избежать мести талибов за сотрудничество с американцами. Однако на борту места для них не нашлось. Беженцы зацепились за шасси, но не смогли удержаться, когда самолет набирал высоту. Официальный представитель МИД России Мария Захарова была шокирована кадрами, на которые попала гибель беженцев.

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