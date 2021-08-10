В Европарламенте обвинили США в шпионаже за союзниками

Депутат Европейского парламента от Бельгии Филип Де Ман, представляющий группу «Идентичность и демократия», обвинил США в шпионаже за своими союзниками. Об этом сообщает RT.

Де Ман напомнил, что в июне Европарламент обратился к Вашингтону за разъяснениями в связи со «шпионской деятельностью» американских спецслужб на европейской территории. По его словам, США проводят такую политику для извлечения коммерческой выгоды, в частности, в сфере оборонной промышленности.

Член парламента задался вопросом о том, провела ли Еврокомиссия детальное расследование сообщений о шпионаже и выявила ли она наиболее уязвимые сферы Евросоюза для подобной деятельности. «Меры по контршпионажу находятся в компетенции государств-членов. В какой степени Еврокомиссия координирует разведывательную деятельность между государствами-членами?» — уточнил он.

31 мая газета Süddeutsche Zeitung написала о слежке Агентства национальной безопасности (АНБ) США за канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером. По данным издания, спецслужбы Дании предоставили американцам доступ на специальную станцию около Копенгагена, откуда велась прослушка. После этого сообщалось о прослушке телефона президента Франции Эммануэля Макрона с помощью израильской программы Pegasus.