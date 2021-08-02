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Немецкого политолога с женой поймали на шпионаже в пользу Китая

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Здание федеральной прокуратуры ФРГ
Здание федеральной прокуратуры ФРГ
Фото: Alex Grimm / Getty Images

Генеральная прокуратура Германии предъявила обвинения по подозрению в сотрудничестве со спецслужбами Китая жене влиятельного политолога Кларе Л. Об этом сообщается на сайте немецкого ведомства.

До этого самого ученого также поймали на шпионаже в пользу Пекина. Отмечается, что обвинения против супругов выдвинули еще 20 мая.

По версии следствия, китайская разведка вышла на связь с парой во время визита политолога в Шанхай, где он выступал с докладом в 2010-м году. «В период до ноября 2019 года они регулярно передавали информацию китайским спецслужбам в преддверии и по итогам государственных визитов или международных конференций», — сказано в заявлении ведомства.

Предполагается, что ученый и его жена получали данные от высокопоставленных собеседников, с которыми им удалось наладить контакты благодаря работе на немецкий аналитический центр. В обмен на ценную информацию супруги получали «гонорар». Другие детали этого дела пока не приводятся.

21 июня сообщалось, что гражданина России арестовали по подозрению в шпионаже в Германии. Предполагается, что научный сотрудник немецкого университета по имени Ильнур Н. работал на российские спецслужбы. В Генпрокуратуре считают, что он встречался с представителем российских спецслужб как минимум три раза и передавал им ценную информацию.

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