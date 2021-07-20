Обвиненный в шпионаже россиянин заявил об угрозах и давлении албанских силовиков

Россиянин Владислав Черкасов, обвиненный в шпионаже на учениях НАТО в Албании, заявил об угрозах и давлении со стороны албанских силовиков. Об этом «Ленте.ру» сообщил атташе посольства России в Албании Георгий Здоров.

Здоров рассказал, что россиянин посетил страну в туристических целях в мае 2021 года. Черкасов путешествовал на личном автомобиле и взял с собой дрон. Однако во время его поездки в стране проходили масштабные учения НАТО, из-за чего россиянину отказали во ввозе дрона, и он оставил его в камере хранения на границе. Когда через несколько дней Черкасов покидал Албанию, его допросили и обыскали пограничники.

«По утверждению гражданина Черкасова, к нему применялись меры физического и психологического воздействия, явно выходившие за рамки полномочий представителей органов государственной власти. Кроме того, по словам нашего соотечественника, ему было в грубой форме отказано в возможности связаться с представителями российского посольства в Тиране», — сообщил Здоров. По словам дипломата, россиянину угрожали и обвиняли его в действиях, угрожающих безопасности Албании. Однако никаких официальных обвинений в его адрес в тот момент выдвинуто не было, и он смог покинуть страну.

Ранее Здоров сообщил «Ленте.ру», что оба россиянина, которых сейчас обвиняют в шпионаже на учениях НАТО, вопреки сообщениям СМИ, не были помещены под стражу и покинули территорию Албании. В российском посольстве подчеркнули, что и информационная кампания об участии россиян в «шпионаже» на учениях НАТО, и возбуждение уголовного дела произошли через несколько недель после того, как россияне покинули территорию страны.

Ранее представитель Генпрокуратуры Албании Матильда Дури сообщила «Ленте.ру», что в отношении граждан России не было зарегистрировано дел о «шпионаже», россиянам были предъявлены обвинения в передаче засекреченных данных. Уголовное дело было зарегистрировано 11 июня 2021 года. Об инциденте стало известно в начале июня. Сообщалось, что россиян вместе с пятью чехами подозревают в шпионаже на учениях НАТО.

