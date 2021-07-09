Москва направила запрос в МИД Албании из-за задержания двоих россиян

Посольство России в Тиране направило запрос в Министерство иностранных дел Албании в связи с задержанием двоих россиян по подозрению в шпионаже. Об этом заявила на брифинге официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Была запущена информационная кампания насчет возбуждения местной прокуратурой уголовных дел против двух российских граждан, якобы заподозренных в шпионаже накануне и в ходе недавних натовских учений», — отметила дипломат. По ее словам, Москва не получила никакой информации по этому вопросу от албанских государственных структур.

Захарова также рассказала, что в МИД России поступила жалоба от российского гражданина на крайне некорректное обращение с ним при пересечении границы Албании. Отмечается, что россиянин посещал страну с туристическими целями. «В этой связи нашими дипломатами был предпринят демарш в Тиране с акцентом на необходимость строгого соблюдения в подобных случаях действующих международных норм, в том числе и правочеловеческих, и консульских», — заключила дипломат.

2 июля стало известно, что прокуратура Албании возбудила уголовное дело против двух россиян и пяти чехов: их подозревают в шпионаже на учениях НАТО Defender Europe 21. Местная полиция уже предоставила материалы для расследования прокуратуре. Издание отмечает, что задержанные россияне — это Георгий Буданов и Владислав Черкасов, которые приехали в Албанию во время учений Североатлантического альянса в мае-июне.