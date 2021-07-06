Захарова указала на ограничения свободы СМИ в Великобритании

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала новые меры контроля за деятельностью стриминговых онлайн-сервисов в Великобритании. Дипломат высказалась в своем Telegram-канале.

Захарова рассказала, что британский кабинет министров разрабатывает «Белую книгу» по телерадиовещанию — документ, который будет регулировать отношения Лондона с медиаоператорами. Она указала на ограничения свободы вещания, которые предписывает новый закон. Дипломат отметила, что власти страны планируют уравнять положение интернет-площадок и аналоговых СМИ.

По словам Захаровой, в Лондоне обратили внимание на онлайн-стриминги после роста популярности сериала «Корона» об истории британской королевской семьи. Она заключила, что многие высокопоставленные политики недовольны сериалом. «Но почему-то такое трепетное отношение к прошлому у британцев просыпается только когда речь идет об их истории», — добавила представитель МИД.

Захарова понадеялась на реакцию западных стран на новый закон о британских медиа: «Жду взрыва возмущенных голосов в США, ФРГ, Франции, Нидерландах и, конечно, Прибалтике под слоганом "В Британии душат свободу"».

2 июля официальный представитель МИД ответила на слова британских дипломатов об отдыхе украинской сборной по футболу в Крыму. Она поблагодарила посольство Великобритании на Украине за рекламу курортных возможностей полуострова. Захарова также пригласила в Крым британского посла.

