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Захарова ответила на слова посольства Британии об отдыхе сборной Украины в Крыму

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Фото: пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поблагодарила посольство Британии на Украине за рекламу курортных возможностей Крыма. Так в своем Telegram-канале она ответила на слова британских дипломатов об отдыхе украинской сборной по футболу в Крыму.

Захарова также пригласила в Крым британского посла. «Попасть туда можно самолетом через новый аэропорт Симферополя, поездом или машиной по Крымскому мосту. Можно воспользоваться и водным транспортом, исключая эсминцы», — написала дипломат.

Захарова добавила, что на слова посольства Великобритании о домашнем матче украинской сборной «в подконтрольном Украине Донецке» ответят в самом Донбассе.

Ранее посольство Великобритании на Украине пожелало сборной страны отдохнуть в Крыму и сыграть в Донецке. Таким образом дипломаты пожелали Украине удачи перед футбольным матчем с Англией, который должен состояться 3 июля.

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