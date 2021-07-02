Захарова ответила на слова посольства Британии об отдыхе сборной Украины в Крыму

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поблагодарила посольство Британии на Украине за рекламу курортных возможностей Крыма. Так в своем Telegram-канале она ответила на слова британских дипломатов об отдыхе украинской сборной по футболу в Крыму.

Захарова также пригласила в Крым британского посла. «Попасть туда можно самолетом через новый аэропорт Симферополя, поездом или машиной по Крымскому мосту. Можно воспользоваться и водным транспортом, исключая эсминцы», — написала дипломат.

Захарова добавила, что на слова посольства Великобритании о домашнем матче украинской сборной «в подконтрольном Украине Донецке» ответят в самом Донбассе.

Ранее посольство Великобритании на Украине пожелало сборной страны отдохнуть в Крыму и сыграть в Донецке. Таким образом дипломаты пожелали Украине удачи перед футбольным матчем с Англией, который должен состояться 3 июля.