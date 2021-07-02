Британское посольство пожелало сборной Украины отдохнуть в Крыму

Посольство Великобритании на Украине пожелало сборной страны отдохнуть в Крыму и сыграть в Донецке. Об этом говорится в записи британской дипмиссии в Twitter.

Таким образом дипломаты пожелали Украине удачи перед футбольным матчем с Англией, который должен состояться 3 июля.

«Завтра Англия сыграет с Украиной в четвертьфинале ЕВРО-2020. Последний раз обе команды встречались в рамках европейских чемпионатов во время ЕВРО-2012 в Донецке», — напомнили в британском посольстве.

1 июля российский гонщик команды «Формулы 1» Haas Никита Мазепин также пожелал футбольной сборной Украины победы на чемпионате Европы.

29 июня украинская сборная одержала победу над Швецией со счетом 2:1. Решающий гол был забит в концовке второго дополнительного тайма. Сборная Англии выбила Германию с чемпионата Европы.