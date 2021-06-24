Пушков счел неплохой шутку Зеленского про украинскую сборную по футболу

Член Совета Федерации Алексей Пушков счел неплохой шутку президента Украины Владимира Зеленского про выход украинской сборной по футболу в 1/8 финала чемпионата Европы. Он написал об этом в Telegram-канале.

Ранее Зеленский прокомментировал в Twitter успех украинской сборной: «Никогда в жизни не верил в магию, но сегодня могу сказать наверняка — футбольная магия существует. Наша сборная — в 1/8 ЕВРО-2020!!! Такой шанс нельзя терять, ребята, вся страна ждет максимальной отдачи! Слава Украине!»

Пушков назвал шутку неплохой, добавив, что Зеленскому лучше заниматься юмором, а не политикой. «Вот когда он шутит, а не политикой занимается, у него намного лучше выходит», — написал сенатор.

Кроме того, в другом посте Пушков заявил, что «убогий» футбол позади. «Остается радоваться, что теперь можно спокойно смотреть хороший футбол. Убогий остался позади», — отметил он.

Ранее 23 июня сборная Украины по футболу вышла в 1/8 финала чемпионата Европы. По итогам трех туров группы с семью очками выиграли шведы, на втором месте расположились испанцы, а тройку сильнейших замкнули словаки. Украинцы стали третьими и уже гарантированно обошли по дополнительным показателям финнов и словаков, а потому не опустятся ниже четвертого места в списке шести обладателей третьих позиций.