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В России высмеяли реакцию Киева на инцидент с британским эсминцем в Черном море

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Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале высмеял реакцию Украины на инцидент с британским эсминцем Defender в Черном море.

«Украина суетится, дергается, требует. Но никакой угрозы ей не было в инциденте с британским эсминцем», — написал сенатор.

Пушков усомнился в том, что «очередная украинская истерика изменит нежелание ведущих стран НАТО видеть ее [Украину] в своих рядах».

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на инцидент с британским эсминцем в Черном море. «Наглядное доказательство украинской позиции: агрессивная и провокационная политика РФ в Черном и Азовском морях, оккупация и милитаризация Крыма составляют постоянную угрозу Украине и союзникам», — отметил он.

23 июня британский эсминец Defender пересек российскую границу в 11:52 по московскому времени и на три километра вошел в территориальные воды у мыса Фиолент. Согласно имеющимся у российских военных данным, эсминец предупредили о применении оружия в случае нарушения границы. Российский пограничный сторожевой корабль дважды выполнил предупредительную стрельбу, Су-24М провел предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца. В 12:23 Defender покинул российские воды.

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