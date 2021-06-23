Сборная Украины вышла в 1/8 финала чемпионата Европы

Сборная Украины по футболу вышла в 1/8 финала чемпионата Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Об этом стало известно по результатам заключительных матчей группового этапа в группе E. В последних встречах квартета Испания разгромила Словакию со счетом 5:0, а Швеция одержала победу над Польшей (3:2).

По итогам трех туров группы с семью очками выиграли шведы, на втором месте расположились испанцы, а тройку сильнейших замкнули словаки. Путевку в плей-офф получают по две лучшие команды из группы, а также четыре лучшие сборные из шести тех, что займут третьи места.

Украинцы стали третьими у уже гарантированно обошли по дополнительным показателям финнов и словаков, а потому не опустятся ниже четвертого места в списке шести обладателей третьих позиций. Словакия потеряла шансы на плей-офф.