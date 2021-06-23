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Бывший футболист сборной России назвал единственную альтернативу Черчесову

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Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Бывший защитник московского «Динамо» и сборной России Александр Точилин поделился мнением о главном тренере национальной команды Станиславе Черчесове. Об этом сообщают «Известия».

По мнению Точилина, необходимости в том, чтобы менять главного тренера сборной, нет. «Черчесов знает этот коллектив, понимает рычаги влияния, свои ошибки», — отметил он.

Единственной альтернативой Черчесову экс-футболист при этом назвал бывшего тренера казанского «Рубина» Курбана Бердыева.

21 июня российская сборная покинула чемпионат Европы. Команда Черчесова уступила Дании в третьем матче группового этапа (1:4) и потеряла шансы на участие в плей-офф.

В ноябре 2020-го сообщалось, что Бердыева рассматривают в качестве замены Черчесову. На уровне сборных он возглавлял команду Туркмении.

Черчесов занимает пост главного тренера сборной страны с 2016 года. Под руководством специалиста команда пробилась в четвертьфинал на домашнем чемпионате мира в 2018 году.


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