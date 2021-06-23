Бывший футболист сборной СССР посоветовал Черчесову подать в отставку

Бывший футболист сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением о выступлении сборной России на чемпионате Европы. Его слова приводит Rusfootball.

80-летний эксперт полагает, что в решающем матче со сборной Данией тренерский штаб россиян должен был быстрее выпускать второго форварда — Александра Соболева. «Если в защите дыры, надо усиливать нападение», — отметил он.

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Кроме того, Кавазашвили посоветовал Станиславу Черчесову подать в отставку с поста главного тренера сборной. «Станислав Саламович мой друг, я рекомендовал назначить его на эту должность, но сейчас ему нужно сесть и написать заявление по собственному желанию», — заявил он.

21 июня сборная России уступила команде Дании со счетом 1:4. Команда опустилась на четвертое место и вылетела из турнира.

Черчесов возглавляет сборную России с 2016 года. Под его руководством команда добралась до четвертьфинала чемпионата мира в 2018 году.

Кавазашвили выступал на позиции вратаря. На его счету 29 матчей в составе сборной СССР. В 1968 году он стал полуфиналистом чемпионата Европы.