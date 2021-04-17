Ветеран «Спартака» назвал бразильцев лучшими футболистами сборной России

Бывший вратарь Спартака и сборной СССР по футболу Анзор Кавазашвили назвал бразильцев Маринато Гилерме и Марио Фернандеса лучшими игроками национальной российской команды. Об этом сообщает «Спорт Уик-Энд».

По мнению спортсмена, 35-летнему голкиперу «Локомотива» на данный момент нет равных в стране. То же самое Кавазашвили сказал и о 30-летнем защитнике ЦСКА. «Позор, дожили», — добавил ветеран красно-белых.

Гилерме перешел в «Локомотив» в 2007 году, а спустя восемь лет получил российское гражданство. В марте 2016-го голкипер дебютировал в составе национальной сборной страны и с тех пор провел за нее 16 матчей.

Фернандес подписал контракт с ЦСКА в 2012 году, гражданином России бразилец стал спустя четыре года. В активе защитника пять забитых мячей в 28 матчах в составе национальной российской сборной.