Имитировавших половой акт игроков «Зенита» предложили наказать

Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Анзор Кавазашвили считает, что игроков «Зенита» Сердара Азмуна и Артема Дзюбу следует отстранить от участия в матче Кубка России против «Спартака». Его слова передает «Чемпионат.com».

Кавазашвили полагает, что это должно послужить наказанием за непристойное поведение футболистов в раздевалке «Зенита» во время празднования победы в чемпионате. Тогда Дзюба и Азмун имитировали половой акт. Видео из раздевалки сине-бело-голубых вызвало широкий общественный резонанс и повлекло за собой некорректное высказывание со стороны генерального директора санкт-петербургского клуба Александра Медведева, который в шутку назвал произошедшее репетиции полуфинала кубка страны против «Спартака».

«А ведь юные болельщики смотрят на них с восхищением, стараются равняться. И какой пример они подают?» — посетовал Кавазашвили. Он также предложил оштрафовать каждого на 300 тысяч рулей. Обращение будет рассмотрено контрольно-дисциплинарным комитетом РФС.

Полуфинал Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» состоится в Санкт-Петербурге 19 июля. Команда Сергея Семака уже обеспечила себе победу в национальном первенстве, следовательно, и участие в Лиге чемпионов. Для москвичей победа в кубке страны даст возможность попасть в Лигу Европы.