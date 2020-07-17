Гендиректора «Зенита» оштрафовали на 200 тысяч рублей за шутку о «Спартаке»

Генерального директора петербургского «Зенита» Александра Медведева оштрафовали на 200 тысяч рублей за шутку о московском «Спартаке». Об этом сообщает Sport24.

Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин рассказал, что Медведев наказан за комментарий по нашумевшему видео из раздевалки «Зенита».

Празднуя досрочное завоевание «Зенитом» титула чемпиона страны 5 июля, футболисты команды Артем Дзюба и Сердар Азмун сымитировали половой акт. Действия игроков раскритиковали пользователи сети, назвав их позорными и неуместными.

После этого Медведев связал действия футболистов с предстоящим полуфинальным матчем Олимп-Кубка России между «Спартаком» и «Зенитом», посчитав, что Дзюба намекал на результат матча. В «Спартаке» возмутились словами Медведева и направили жалобу в комитет по этике РФС.

«Зенит» сыграет со «Спартаком» в 1/2 финала Олимп-Кубка России 19 июля. Матч начнется в 18:30 по московскому времени.