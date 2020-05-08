Ветеран «Спартака» рассказал об участии команды в договорном матче

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев рассказал о сыгранном командой договорном матче. Об этом сообщает «Спорт Экспресс».

По словам игрока, красно-белые сдали выездную игру одесскому «Черноморцу» в 1970 году, завершившуюся победой черно-синих со счетом 1:0. Ловчев отметил, что он, а также Николай Абрамов и Виктор Папаев денег не брали. Остальные же спартаковцы получили по 500 рублей. Кто заплатил им деньги, футболист говорить не стал.

Ловчев также напомнил, что среди сдавших игру был голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили, который в 2001 году стал главой экспертного совета при президенте Российского футбольного союза (РФС) по выявлению договорных матчей.

По итогам чемпионата 1970 года «Спартак» занял третье место в чемпионате, а «Черноморец» покинул элиту советского футбола.

Ловчев защищал цвета «Спартака» с 1969 по 1978 год. С красно-белыми он по разу становился чемпионом СССР и завоевывал национальный Кубок, а в 1972 году был признан лучшим футболистом страны.

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