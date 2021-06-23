Малафеев оценил игру пропустившего четыре мяча от Дании вратаря сборной России

Бывший вратарь сборной России по футболу Вячеслав Малафеев оценил игру голкипера национальной команды Матвея Сафонова в матче чемпионата Европы против Дании. Об этом сообщает RT.

По словам игрока, первой мыслью после окончания игры было то, что его коллега сделал все, что мог. «Но если разбирать каждый гол, то, конечно, в некоторых случаях можно было бы действовать иначе», — добавил Малафеев.

Прежде всего, по словам вратаря, это касается эпизода с первым пропущенным голом, где Сафонов занял неверную позицию. Он также отметил, что россиянин мог удачнее сыграть в моменте с четвертым забитым датчанами мячом.

Матч с Данией, который состоялся 21 июня, команда Станислава Черчесова проиграла со счетом 1:4, три мяча россияне пропустили во втором тайме. Этот результат отбросил команду на четвертое место в группе, которое не позволяет выйти в плей-офф.