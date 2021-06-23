Спорт
 
Смотри матчи бесплатноБесплатная ставка 1000 р.
Швеция
Сегодня
19:00 (Мск)
Польша
ЧЕ-2020 - финальный раунд • Группа E. 3-й тур
Словакия
Сегодня
19:00 (Мск)
Испания
ЧЕ-2020 - финальный раунд • Группа E. 3-й тур
Германия
Сегодня
22:00 (Мск)
Венгрия
ЧЕ-2020 - финальный раунд • Группа F. 3-й тур
Португалия
Сегодня
22:00 (Мск)
Франция
ЧЕ-2020 - финальный раунд • Группа F. 3-й тур
Последние новости
Выявлен новый «суперраспространитель» коронавируса
Президент Армении заявил о риске появления турецких войск в Карабахе
Девушка отдала миллионы рублей за пластику ради внешности персонажа из 90-х
Мировым центробанкам помогут в борьбе за деньги будущего
Меркель призвала пригласить Путина на саммит Евросоюза
Стало известно об изменениях в правилах вывоза детей за границу из России
В Москве без вакцины не пустят на летние веранды и в сезонные кафе
Россиянка раскрыла свой настоящий возраст и удивила пользователей сети
Блинкен назвал лучшего друга США
Кадыров пожаловался Путину на нехватку вакцин от коронавируса в Чечне
Новости партнеров
Прослушать новость

Олимпийскую чемпионку по гандболу возмутила зарплата футболиста сборной России

Перейти в «Мою Ленту»
Владлена Бобровникова
Владлена Бобровникова
Фото: @vlada17bobr

Олимпийскую чемпионку по гандболу в составе сборной России Владлену Бобровникову возмутила зарплата футболиста российской национальной команды Романа Зобнина. Об этом она написала в Instagram.

Спортсменка подсчитала, что в месяц полузащитник «Спартака» получает 26 миллионов рублей. По мнению гандболистки, такую сумму она не заработает за всю жизнь. Она также отметила, что это касается не только ее, но и многих других атлетов, которые получали звания Заслуженных мастеров спорта (ЗМС) «не за пятые места».

В конце апреля в сети была опубликована зарплатная ведомость футболистов «Спартака». Согласно документам, Зобнин получает около 300 миллионов рублей в год.

На чемпионате Европы 2021 года Зобнин провел в составе сборной России три матча. Он не отметился результативными действиями, а в игре с Данией (1:4) допустил грубую ошибку, которая привела ко второму голу в ворота россиян. Бобровникова в составе сборной России стала победительницей Олимпиады-2016. В ее активе также бронза чемпионата мира 2019 года.

На чемпионате мира по футболу 2018 года сборная России с Зобниным в составе дошла до 1/4 финала. После турнира все игроки получили звания ЗМС, что вызвало негативные эмоции у некоторых российских спортсменов.


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Кремле отреагировали на призывы уволить Черчесова
Александр Емельяненко прокомментировал вылет сборной России с Евро
Дзюба рассказал о реакции на первую зарплату в «Спартаке»
Другие материалы рубрики
Спорт00:01 6 мая
Бойцы Даник Весненок и Данила Утенков на турнире Top Dog (справа налево)

«Люди хотят крови и зрелищ».

Разбитые лица, синяки и хруст костей. Почему россияне полюбили бои на голых кулаках?
21:3720 июня

Черчесов рассказал о подготовке сборной России к матчу с Данией

20:5720 июня

Италия выиграла третий матч на Евро подряд

20:5620 июня

Швейцария обыграла Турцию в заключительном матче группового этапа Евро

Спорт00:0122 апреля

«Он был Аленом Делоном нашего футбола»

Почему главный секс-символ советского спорта умер в нищете и одиночестве
19:1820 июня

Ферстаппен выиграл Гран-при Франции

18:4820 июня

Тренер сборной Дании назвал план на игру Евро с Россией

16:5120 июня

Черчесов прокомментировал запрет на въезд в Данию российских болельщиков

Спорт15:1317 апреля
Анна Щербакова

«Победить нас практически невозможно»

Российские фигуристы разгромили США и Японию и впервые в истории выиграли командный чемпионат мира
16:1620 июня

В Госдуме захотели увидеть матч сборных России и Украины

14:5520 июня

Бойца UFC арестовали по подозрению в ограблении

13:4020 июня

Олейник обратился к фанатам после третьего подряд поражения в UFC

Россия
В Калининградской области введут обязательную вакцинацию для части граждан
«Вопрос лечения так и не решен»
Коронавирус снова мутировал. Чем это грозит россиянам?
Москвичей атаковали пчелы
В Москве ограничили посещение кафе, баров и ресторанов.
Попасть в них можно только с прививкой, антителами или ПЦР-тестом
Власти заявили о скором появлении в Москве вакцины «Спутник Лайт»
Совфед наделил Генпрокуратуру правом представлять Россию в ЕСПЧ
В Москве заработали бесковидные бары и рестораны.
 
Все материалы
Мир
Россия считает Турцию своим союзником.
Почему Анкара продает оружие Украине?
«Мы к дедушке Джо!»
Тысячи нелегалов каждый день прорываются в США. Как Америка переживает острейший миграционный кризис?
Джо Байден и Владимир ПутинВот и поговорили.
Как встреча Путина и Байдена изменит отношения России и США?
Все материалы
Бывший СССР
Россия поддержит Белоруссию после ввода санкций «до критических обстоятельств»
Запад вводит жесткие санкции против Белоруссии.
Устоит ли режим Лукашенко на этот раз?
Посол в Минске допустил продление ареста россиянки Софии Сапеги
Партия Пашиняна выиграла выборы в Армении.
Но это не позволяет ему вновь стать премьер-министром
В Армении анонсировали размещение российских военных на границе с Азербайджаном
Своих побросали.
За что россияне попадали в белорусские тюрьмы и как на это реагировали в Москве
В Литве высмеяли сторонников традиционных ценностей
Все материалы
Экономика
ЦБ призвал готовиться к новому кризису
Ненасытные.
Российские торговые сети скупают друг друга. Почему из-за этого могут вырасти цены на продукты?
Соцопрос выявил отношение жителей регионов России к атомной энергетике
Новое величие.
Россия может возглавить мировую энергетическую революцию. Что ей мешает?
Банкам захотели помешать тратиться на экосистемы
«Легкий заработок быстро и без особых усилий».
Так ли работает партнерский маркетинг?
«Донстрой» открыл продажи в новом квартале «Острова»
Все материалы
Силовые структуры
Владимир Зеленский«Украина была для них раем»
Воры в законе обещают убить Владимира Зеленского. Что стоит за их угрозами?
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
«Ты в него шмальнул!»
Как сибирский поселок стал горячей точкой после случайного выстрела сотрудника ДПС в задержанного
«В ваших детях бесы».
Как россияне попадают в секты, теряют все и совершают страшные преступления
Все материалы
Наука и техника
Жертва давки на Ходынском поле«Ямы наполнялись людьми, толпа шла прямо по ним».
Как коронация Николая II обернулась крупнейшей давкой в истории России
Истинный РОСС.
Россия создает свою космическую станцию. Что о ней известно?
Все материалы
Спорт
Отстраненная на пять лет за допинг легкоатлетка из США отобралась на Олимпиаду
Партнерский материал
Такое страшное слово «ничья».
Сборной России в игре с Данией не нужна победа. И это пугает больше всего
Легкоатлеты на чемпионате мира заработают за счет России
Хосе Андраде
Партнерский материал
Черная жемчужина.
«Танцующему» футболисту аплодировал весь мир. Почему он умер в приюте для бездомных?
Широков оценил поведение Губерниева во время эфира с Бузовой
«Нам повезло, что есть VAR»
Помощь судей, супергол Миранчука и травма Фернандеса. Как Россия обыграла Финляндию
В Госдуме ответили на насмешку сборной Дании над российскими футболистами
Все материалы
Культура
Билли Айлиш извинилась перед азиатами за высмеивание акцента
«Сейчас Путина прятать уже не просят»
Как Сергей Полунин набил на груди татуировку с Путиным и изменил свою жизнь
Умерла 93-летняя звезда «Стар Трека»
«Вселенная тебе ничего не должна»
Как стать счастливым несмотря на бедность, болезнь и смерть? Отвечает философ
Максим Фадеев назвал игру сборной России по футболу «колхозным фарсом»
Драйв 80-х, любовницы Лимонова и соколы Сталина:
лучшие книги лета
Мужчина нашел в мусорном баке старинные картины
Все материалы
Интернет и СМИ
Доктор Мясников сравнил запуганное коронавирусом общество со стадом коров
Порнозвезда призвала говорить с подростками о порно
«Рай для мужчин, проклятье для женщин»
 
Ургант высмеял выдвижение Вассермана в Госдуму
Роскомнадзор потребовал закрыть сайт Навального «Умное голосование»
Все материалы
Ценности
Женщина осталась без зубов из-за мечты о похудении и прославилась в сети
Дешевая одежда на детях принца Уильяма и Кейт Миддлтон вызвала споры в сети
«Еле спасли»
Женщины веками сжигают волосы краской ради красоты. Как они пытаются обмануть природу?
Украинка показала свой нос «до и после пластики» и разозлила подписчиков
«Лжец, припертый к стенке»
Как Борис Джонсон устраивал алковечеринки, менял женщин и попадал в скандалы
Голливудский актер набрал десятки килограммов и удивил фанатов новой внешностью
Модель Victoria's Secret во время шоу Wild Things, Нью-Йорк, 2010 год«Сначала обнаженные снимки, а потом — паранджа»
Как дизайнеры и звезды оскорбляют миллионы людей и чем это опасно?
Все материалы
Путешествия
«Местные больше напоминали зверей».
Как россияне попали в самую закрытую страну мира и чуть не застряли в ней навсегда
Россия ужесточила правила въезда из-за границы.
Куда можно уехать, как вернуться в Россию и сколько это стоит
«Замкнутый и всегда одинокий».
Каким был великий Магеллан, зачем он отправился в кругосветное плавание и за что был убит
Все материалы
Из жизни
Диетолог назвала лучшие продукты для обеденного перерыва
Пропавшая собака вернулась к хозяевам спустя 11 лет
Акулу-людоеда заметили у берегов Сахалина
«Они не знают, что делают»
Всемогущих британских шпионов разоблачили: история главных провалов английских спецагентов
Спасенная японскими водолазами женщина оказалась куклой для утех
«Мыла посуду и еле сдерживала слезы»
История россиянки, переехавшей в Италию без знания языка
Все материалы
У Geely Tugella появилась спортивная версия
Длительный тест Mazda CX-30: часть вторая
Подводим итоги длительного теста японского кроссовера
Audi объявила цены на новые S3 и S3 Sportback для России
С юбилеем, Chevrolet Tahoe!
Отмечаем тридцатилетие несокрушимых американских крепостей на колесах
Объявлены рублевые цены на новый Porsche 911 GTS
Видео: возвращаем Гелендеваген к внедорожным корням
Вспоминаем историю Mercedes G-Класса и рассуждаем о правильном Гелике
Новый GAC GS8 раскрыли на официальных фотографиях
Все материалы
Среда обитания
Американский город уходит под землю:
почему в этом виноваты его жители?
«Как прежде уже не будет»
Россияне массово покидают квартиры ради жизни на природе. Как изменятся цены на дома?
Битое стекло, кусок асфальта и лужа воска:
как выглядят проекты самого странного скульптора мира
Больная фантазия.
Прозрачная церковь, бриллианты и летящий ангел: как выглядят самые необычные здания мира
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
Все материалы