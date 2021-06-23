Олимпийскую чемпионку по гандболу возмутила зарплата футболиста сборной России

Олимпийскую чемпионку по гандболу в составе сборной России Владлену Бобровникову возмутила зарплата футболиста российской национальной команды Романа Зобнина. Об этом она написала в Instagram.

Спортсменка подсчитала, что в месяц полузащитник «Спартака» получает 26 миллионов рублей. По мнению гандболистки, такую сумму она не заработает за всю жизнь. Она также отметила, что это касается не только ее, но и многих других атлетов, которые получали звания Заслуженных мастеров спорта (ЗМС) «не за пятые места».

В конце апреля в сети была опубликована зарплатная ведомость футболистов «Спартака». Согласно документам, Зобнин получает около 300 миллионов рублей в год.

На чемпионате Европы 2021 года Зобнин провел в составе сборной России три матча. Он не отметился результативными действиями, а в игре с Данией (1:4) допустил грубую ошибку, которая привела ко второму голу в ворота россиян. Бобровникова в составе сборной России стала победительницей Олимпиады-2016. В ее активе также бронза чемпионата мира 2019 года.

На чемпионате мира по футболу 2018 года сборная России с Зобниным в составе дошла до 1/4 финала. После турнира все игроки получили звания ЗМС, что вызвало негативные эмоции у некоторых российских спортсменов.

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