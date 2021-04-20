Стала известна зарплата главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско. Об этом сообщается в Telegram-канале Black Mirror.

Согласно опубликованным данным, руководству команды была отправлена на согласование сумма в 275 миллионов рублей за сезон-2020/2021. Была ли она в итоге принята полностью или скорректирована — не уточняется. Кроме того, для Тедеско предусмотрен бонус в размере 44 миллионов рублей. Эти деньги будут выплачены в случае завоевания командой серебряных медалей чемпионата России.

Кроме того, в сеть утекла предполагаемая зарплата игроков красно-белых. Согласно этой информации, самый высокооплачиваемый игрок москвичей Роман Зобнин. По итогам сезона он, как и Тедеско, должен заработать 275 миллионов рублей.

Тедеско в конце прошлого года заявил, что покинет «Спартак» по окончании сезона. Немецкий футболист работает в московской команде с октября 2019-го.