ЦСКА проиграл «Сочи» в матче РПЛ

Московский ЦСКА проиграл «Сочи» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Сочи и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Счет на 40-й минуте открыл полузащитник сочинцев Кристиан Нобоа, реализовавший пенальти. На 54-й минуте преимущество хозяев увеличил хавбек Артур Юсупов. На 78-й минуте армейцы сократили отставание благодаря голу защитника Игоря Дивеева.

Таким образом, после 26 матчей ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков. «Сочи» располагается на седьмом месте, имея в активе 43 очка. Лидирует петербургский «Зенит» с 55 очками.

В следующем туре ЦСКА на выезде сыграет со «Спартаком», а «Сочи» — с «Уфой». Обе встречи пройдут 25 апреля.