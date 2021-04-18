В «Спартаке» задумались о возвращении Карпина

В руководстве «Спартака» задумались о возвращении бывшего тренера команды Валерия Карпина. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Клуб находится в поиске сменщика Доменико Тедеско. Немецкий специалист заявил, что покинет клуб по окончании нынешнего сезона. Карпин находится в шорт-листе красно-белых как потенциальный кандидат на роль нового главного тренера.

Карпин возглавляет «Ростов» с 2017 года. В 2020-м он подписал новый контракт с клубом сроком на пять лет.

В нынешнем сезоне «Спартак» претендует на медали Российской премьер-лиги (РПЛ). После 26 туров команда Тедеско занимает третье место в турнирной таблице с 47 очками. У «Зенита», идущем на первом месте, в активе 55 очков.

Карпин дважды возглавлял красно-белых, оставаясь в системе клуба в период с 2009 по 2014 год. Он дважды приводил клуб к серебряным медалям чемпионата России.

В качестве игрока Карпин также представлял красно-белых. Он трижды выигрывал чемпионат России в составе «Спартака».