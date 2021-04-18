«Спартак» потерпел разгромное поражение от аутсайдера РПЛ

Московский «Спартак» потерпел разгромное поражение от «Уфы» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 0:3 в пользу гостей. Счет на 45-й минуте открыл полузащитник уфимцев Владислав Камилов. На 54-й минуте преимущество гостей увеличил защитник Филип Мрзляк. На 87-й минуте пенальти реализовал Камилов.

Таким образом, после 26 матчей «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 47 очков. «Уфа» является аутсайдером РПЛ и располагается на 14-м месте, находясь в зоне стыковых матчей. В активе команды 20 очков. Лидирует петербургский «Зенит» с 55 очками.

В следующем туре «Спартак» дома сыграет с московским ЦСКА, а «Уфа» — с«Сочи». Обе встречи пройдут 25 апреля.

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