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В Кремле отреагировали на призывы уволить Черчесова

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Фото: Friedemann Vogel / Reuters

В Кремле отреагировали на призывы уволить главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова. Об этом сообщает «Р-Спорт».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уклонился от ответа на соответствующий вопрос. Он также не пожелал афишировать и собственное мнение на этот счет. «Это неважно», — добавил представитель Кремля.

Ранее бывший игрок сборной СССР Анзор Кавазашвили посчитал, что Черчесову следует подать в отставку. «Станислав Саламович мой друг, я рекомендовал назначить его на эту должность, но сейчас ему нужно сесть и написать заявление по собственному желанию», — заявил он.

Кроме того, экс-игрок национальной команды Александр Точилин заявил, что единственной альтернативой Черчесову является бывший тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев.

Сборная России проиграла Дании в заключительном матче группового этапа Евро. Команда опустилась на четвертое место в турнирной таблице квартета В и вылетела с турнира.

Черчесов возглавляет сборную с 2016 года. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира-2018.


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