Александр Емельяненко прокомментировал вылет сборной России с Евро

Боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко прокомментировал выступление сборной России на чемпионате Европы. Его слова приводит «Все Про Спорт».

39-летний тяжеловес сказал, что его расстроил не только итоговый результат, но и уровень игры самой команды. «Могу выделить только одного футболиста — это Александр Головин. Остальные играли неудовлетворительно, это как минимум», — заявил Емельяненко.

Он также признался, что его удивили слова главного тренера сборной Станислава Черчесова, который высоко оценил качество игры своей команды после поражения от Дании (1:4). «Если это лучший матч, то как надо проиграть, чтобы показать худший?» — спрашивает Емельяненко.

После поражения от Дании 21 июня сборная России завершила выступление на чемпионате Европы, заняв четвертое место в своей группе.

Больше интересных новостей у нас во «ВКонтакте» подписаться



