Топ под футболкой украинского футболиста во время матча удивил болельщиков

Нападающий украинской футбольной сборной Артем Довбик показал спортивный топ под футболкой во время матча и удивил болельщиков. Соответствующий материал публикует The Sun.

Во время матча чемпионата Европы между командами Украины и Швеции, 24-летний игрок забил гол и бросился к толпе, снимая на ходу футболку. Выяснилось, что под ней у Довбика находился короткий черный топ с логотипом STATSports —компании, которая занимается GPS-мониторингом и анализами различных показателей.

Согласно информации издания, такие инновационные предметы одежды популярны в мире спорта. К примеру, спортивный бра измеряет пройденное расстояние, скорость передвижения и частоту сердечных сокращений, предоставляя тренерам важную информацию о здоровье спортсменов.

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Эта технология используется для отслеживания и корректировки физических показателей, а также для профилактики возможных травм. Стоимость подобного топа составляет примерно 200 фунтов стерлингов (20 225 рублей). Отмечается, что такую же вещь носят футболисты Премьер-лиги, играющие за «Арсенал» и «Ливерпуль».

Внешний вид Довбика стал предметом шуток среди пользователей Twitter. «Артем Довбик стал легендой, забив самый крутой гол в истории Украины, и тут же снял футболку, чтобы показать спортивный бюстгальтер. Просто великолепно», «Бюстгальтер украинского нападающего Артема Довбика мгновенно стал культовым эпизодом вечера». «Лучший игрок — бюстгальтер Артема Довбика!» — писали они.

Украинская сборная одержала победу над Швецией со счетом 2:1. Решающий гол был забит в концовке второго дополнительного тайма. Таким образом, Украина пробилась в четвертьфинал Евро, где сыграет с англичанами. Матч пройдет 3 июля.

В июне 2020 года французского футболиста Антуана Гризманна приняли за девушку во время матча из-за женской прически. Спортсмен появился на матче «Барселона» — «Реал Сосьедад» и привлек внимание общественности своим имиджем: его волосы были собраны в две плотно прилегающие к голове длинные косы.