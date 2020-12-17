Футболиста приняли за девушку во время матча из-за женской прически

Французский футболист, нападающий клуба «Барселона» Антуан Гризманн, вышел на поле с новой женской прической и стал предметом обсуждения в сети. Соответствующая дискуссия развернулась под записью футбольной лиги La Liga в Twitter.

Спортсмен появился на матче «Барселона» — «Реал Сосьедад» и привлек внимание общественности своим имиджем: его волосы были собраны в две плотно прилегающие к голове косы. При этом длина их достигала плеч.

Пользователи сети приняли Гризманна за девушку и начали критиковать и высмеивать его внешний вид. «Кто эта девчонка?», «Кто-нибудь может его попросить, чтобы он отрезал свои волосы?», «Эта прическа отвратительна», «Он пробуется в женскую команду?», «Выглядит как девочка-подросток», — писали они под постом.

В мае фотография лысеющего Дэвида Бэкхема озадачила поклонников. На кадрах бывший игрок «Манчестер Юнайтед» запечатлен без головного убора в красном джемпере, шортах и белых кроссовках Adidas. Пользователи сети обратили внимание на лысину и седые волосы футболиста.