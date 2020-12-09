Жену футболиста Тарасова высмеяли в сети за «приклеенный» на фото Mercedes

Супруга полузащитника сборной России по футболу Дмитрия Тарасова, модель Анастасия Костенко поделилась новой фотографией и рассмешила подписчиков нелепым фотошопом. Снимок и комментарии появились в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном в сети кадре жена футболиста запечатлена в одежде бежевых оттенков. На ней — куртка, трикотажные свитер и брюки, ботинки и аксессуары той же расцветки: шарф, шапка и сумка. Костенко засняли в полный рост на улице, при этом на задний фон была наложена фотография серебристого автомобиля Mercedes. Публикация набрала больше 24 тысяч лайков.

Подписчики обратили внимание на ретушь и принялись обсуждать это в комментариях под постом модели. «Машина как будто нарисованная», «Я один от мерса оторваться не могу?», «Анастасия, вас не смущает машина, которую вы в фотошопе приделали?», «Анастасия, извините, а зачем вы автомобиль прифотошопили?» — писали они. На это знаменитость ответила: «Это наклейка в PicsArt. Захотелось мне так. В моем представлении не очень гармонировала чья-то грязненькая машина».

В ноябре случайно удлинившийся палец выдал фотошоп на талии украинской модели. 26-летняя Алена Омович поделилась в соцсети кадром, на котором позирует в черном костюме, состоящем из кроп-топа и коротких шорт. На фотографии она держит в руках блюдо с пастой, при этом чересчур изогнутый из-за ретуши палец стал объектом обсуждения у подписчиков.