Случайно удлинившийся палец выдал фотошоп на талии украинской модели

Украинская модель и блогерша Алена Омович опубликовала отретушированный снимок в облегающем наряде и получила сравнение с инопланетянкой. Соотвествующие фото и высказывания появились на ее странице в Instagram.

26-летняя жительница Киева поделилась кадром, на котором позирует в черном костюме, состоящем из кроп-топа и коротких шорт. Свой наряд она дополнила кожаными ботфортами. На фотографии Омович держит в руках блюдо с пастой.

Подписчики знаменитости обратили внимание на ее длинный и чересчур изогнутый палец, а также аномально тонкую талию. Фанаты посчитали, что Омович уменьшила пропорции тела с помощью фотошопа, и подвергли ее критике в комментариях. «Большой палец сильно большой! Как у инопланетянина», «У пальцев передоз фотошопа», «Видать, талию хотела сделать поуже», «Забавно, сделала столько операций, а все равно пользуется ретушью, да еще так нелепо», — писали они.

Ранее в ноябре Глюкозу обругали в сети за обильную ретушь на снимке в бикини. Она снялась в джунглях спиной к фотографу в зеленом бикини с анималистичным принтом черного цвета.