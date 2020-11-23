Модель показала тело после уменьшения груди и удивила поклонников

Популярная плюс-сайз-модель поделилась откровенным кадром, показав изъяны внешности, и удивила подписчиков. На размещенный в соцсетях снимок обратили внимание в Daily Star.

Манекенщица Нелли (Nelly) из Лондона снялась в кружевном белье бренда PrettyLittleThing черного цвета. На опубликованном фото она сидит боком к камере, демонстрируя складки на животе, целлюлит на бедре и шрамы на груди, которые остались на ее теле после операции по уменьшению молочных желез.

По словам модели, после маммопластики у нее начались осложнения, поскольку ее организм отторгал швы. Несмотря на тяжелый процесс восстановления после процедуры, Нелли рада, что перенесла операцию, и не стесняется показывать ее последствия.

Поклонники модели поблагодарили ее за откровенность в комментариях под публикацией и восхитились ее внешним видом. «Спасибо, что показываешь настоящее тело! Ты прекрасна», «Вау, какое же настоящее фото! Ты такая прекрасная и сексуальная», «Обожаю честные снимки, спасибо тебе, Нелли», «Богиня», — высказывались фанаты.

Ранее в июне блогерша Рианна Мейер поделилась с подписчиками снимками без ретуши и подверглась критике. Она разместила коллаж из двух снимков в бикини: на кадре слева девушка напрягла мышцы пресса, а справа — расслабилась и показала образовавшиеся на животе жировые складки. Подписчики обругали ее за попытку привлечь к себе внимание.