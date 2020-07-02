Модель показала целлюлит и дала советы по сокрытию полноты на фото

Американская журналистка и фитнес-модель показала фото своего тела без ретуши и дала подписчикам советы по сокрытию полноты во время съемки. Публикация появилась на ее странице в Instagram.

Блогершу Данаи Мерсер (Danae Mercer) сфотографировали на пляже в красном раздельном купальнике для коллажа. На кадре слева она выгибает спину и расправляет плечи, что позволяет ей скрыть жировые складки на животе. На соседнем снимке девушка сгибается и расслабляет мышцы живота, показывая неровности кожи и целлюлит на бедрах.

Фото опубликовано @danaemercer

По словам знаменитости, на протяжении многих лет она не могла сидеть расслабленно в компании других людей, поскольку боялась, что кто-то заметит изъяны ее фигуры. Мерсер также рассказала, что раньше, снимаясь на пляже, она пользовалась несколькими приемами: держала колени вместе, напрягала мышцы пресса, а также делала небольшую яму в песке и садилась в нее, визуально уменьшая размер ягодиц.

В описании к публикации модель призвала поклонников не стесняться своего тела, за что они поблагодарили ее в комментариях под постом. «Ты королева», «Твои фотографии подбадривают и вдохновляют меня! Спасибо большое за честность», «Вау, спасибо за откровенность!», «Ты вдохновляешь женщин чувствовать себя комфортно в своем теле», — высказывались они.

29 июня Данаи Мерсер похвалили за смелость после публикации фото с целлюлитом без фильтров. Она объяснила, что при постановке кадра важно учитывать освещение и тени. В качестве доказательства блогерша разместила коллаж из двух снимков, на которых сфотографировалась в бикини. На одном из них из-за солнечного света виден целлюлит.

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