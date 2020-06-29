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Блогершу похвалили за смелость после публикации фото с целлюлитом без ретуши

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Фото: @danaemercer

Американская журналистка и блогерша показала фотографии изъянов своего тела без ретуши и восхитила поклонников смелостью. На снимки, опубликованные на ее странице в Instagram, обратили внимание журналисты The Sun.

По словам Данаи Мерсер (Danae Mercer), при постановке кадра важно учитывать освещение и тени. В качестве доказательства блогерша разместила коллаж из двух фото, на которых попозировала в бикини. Так, на первом снимке она выгнула спину и села в тень, скрывая тем самым складки на животе, а на втором продемонстрировала неровности кожи и целлюлит, которые видны из-за солнечного света.

Фото опубликовано @danaemercer

«Более мягкий свет скрывает мой целлюлит и сглаживает большинство растяжек. Это изображение показывает, насколько получившийся снимок меняется от правильного освещения», — отметила Мерсер и добавила, что по этой причине большинство фотосессий проходят во время заката или рассвета.

Фото опубликовано @danaemercer

Подписчики журналистки похвалили ее за честность и написали об этом в комментариях под постом, набравшим 378 тысяч лайков. «Обожаю тебя, ты такая настоящая! Спасибо за то, что не обманываешь поклонников», — высказался один. «Мечтаю иметь такую же уверенность в себе. Ты лучшая», — подчеркнул второй. «Спасибо большое, Даная! Ты выглядишь прекрасно на обоих снимках», — заключил третий.

В июне блогерша из Амстердама была раскритикована в сети за публикацию фото без фильтров с изъянами фигуры. Рианна Мейер (Rianne Meijer) часто делится с фанатами снимками в нижнем белье, не используя какую-либо обработку, чтобы продемонстрировать неровности кожи, жировые складки и целлюлит. Однако подписчики обругали ее за попытку привлечь к себе внимание.

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