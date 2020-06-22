Блогерша показала подписчикам снимки без ретуши и подверглась критике

Блогерша из Амстердама начала делиться снимками в естественных позах без фильтров, на которых видны изъяны ее фигуры, и была раскритикована. На фотографии, опубликованные на ее странице в Instagram, обратили внимание журналисты Daily Mail.

26-летняя Рианна Мейер (Rianne Meijer) часто делится с подписчиками неудачными кадрами в нижнем белье без какой-либо ретуши, демонстрируя неровности кожи, складки и целлюлит. Блогерша также показывает свой второй подбородок и публикует кадры, снятые в неудачных ракурсах.

Так, например, она разместила коллаж из двух снимков в бикини лилового цвета: на кадре слева девушка выпрямилась и напрягла мышцы пресса, а справа — расслабилась и показала образовавшиеся на животе жировые складки. На другом фото она попозировала в тех же позах в спортивных штанах и топе.

1 minute on a chair without back support vs. 5 minutes Фото опубликовано @rianne.meijer

«Важно показывать реальность и не подвергать юных девочек стрессу из-за стремления достичь идеала, которого даже не существует», — отметила Мейер и подчеркнула, что «публикация неудачных снимков помогла ей еще больше полюбить себя».

Однако пользователи сети раскритиковали блогершу за попытку привлечь к себе внимание. «Видно, что ты всеми силами пытаешься показать двойной подбородок, которого попросту нет. Это глупо!», «Это же постановочные фото», «Изгибаться ради неудачного фото, чтобы привлечь к себе внимание — вся суть соцсетей», «И все это ради лайков», — комментировали они.

В июне знаменитости запустили флешмоб: они начали публиковать в соцсетях фотографии без фотошопа. Так, изъяны своего тела в открытой одежде продемонстрировали рэперша Карди Би, телеведущая Стейси Соломон, певица Деми Ловато, телезвезда Эшли Джеймс и другие.

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